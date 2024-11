- Srednja vrednost temperature je neki pokazatelj opšte situacije za predstojeću zimu koja počinje. Neka naša prva predviđanja sezonske prognoze ukazuju da bi ova zima bila do jedan stepen toplija u odnosu na prosek što uključuje one hladne periode i toplije, ali sa druge strane govori da one ekstremne vrednosti neće biti tako niske jer će cela raspodela temperature biti pomerena ka toplijim vrednostima tako da i one najhladnije vrednosti će biti nešto više - objasnio je Mihajlović.