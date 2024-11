Slušaj vest

Bizaran trend mazanja vlastitog izmeta po licu, a sve u cilju "lepše" kože, stigao je i u Srbiju!

Kod nas, baš kao svuda u svetu, u doba ekspanzije društvenih mreža mnogi naivno veruju da je sve što im plasira istina i prihvataju da to i sami probaju, a neretko naprave sebi ogroman problem. Tako je sada poznata influenserka iz Brazila Debora Peišoto na Tiktoku objavila ceo postupak tretmana lica fekalijama!

Deo izmeta sačuvala je u bočici i stavila da odstoji u frižideru. Nakon nekog vremena uzela je špatulicu i mazala ga po licu, a potom razmazivala i prstima. U jednom momentu je čak stavila i štipaljku na nos. Priznala je da je miris neprijatan, ali je rekla da njoj ova "maska" pomaže i da joj se koža na licu ne ljušti. Držala je fekalije na licu nekoliko minuta, a potom ih isprala vodom! Otkrila je i da je ovo rešila da proba jer je negde pročitala da izmet usporava starenje.

Najprostije rečeno za naivne - mogla je da na lice namaže bilo šta tvrdeći da su fekalije, svesna da će joj gluma doneti i klikove i zaradu, a da će biti onih koji će u sve poverovati. Ljudi ne razmišljaju o prevarama, posledicama, filmskim efektima, već samo žele da, neretko čineći sebi štetu, što pre probaju nešto novo.

Lekari su odmah istakli da ovakav postupak "ulepšavanja i podmlađivanja" može biti veoma opasan, jer se u izmetu mogu naći bakterije, paraziti i virusi, te da može doći do ozbiljnih infekcija, čak i trovanja!

Nakon osude medicinske struke, ona je snimak uklonila, ali je ostao na profilima koji su ga preuzimali. Da ova bizarnost može izazvati velike probleme, za Kurir je upozorila i dermatovenerolog prim. dr Gorana Isailović.

Društvene mreže preplavljene suludim predlozima Društvene mreže preplavljene su bizarnim i suludim izazovima i trendovima koje, nažalost, mladi često isprobavaju. Tako se sve više upuštaju u isprobavanje svakakvih gluposti. Mnoge osobe su isprobale i mazanje menstrualne krvi po licu. Pored toga mazale su i esencijalno ulje za navodno uvećavanje grudi i dobijanje bujnog poprsja. Pojedine trendove posebno su pratile tinejdžerke koje su lepile lepkom uši kako ne bi izgledale klempavo, a lepile su i usne, kako bi im izgledale veće. Pored toga lepile su lepkom i cirkone na teme glave.

- Prosto ne znam šta da kažem. Prvi put čujem da neko stavlja izmet na lice. Bolje da uzmu kremu ako im se koža ljušti, da odu kod dermatologa i da koriste odgovarajući preparat. U stolici ima dosta mikroorganizama koji su predviđeni da budu u stolici, a ne na licu. Tu se mogu naći određene bakterije i paraziti, otpadne materije, kiseline, proizvodi iz žuči i pankreasa, čak i sve ono što ulazi u digestivni trakt se može naći. To sve može dovesti do iritacije, infekcije, a ako to jedu, može doći i do trovanja - navela je dr Isailović.

Zgrožena je i dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine.

- Uzimati izmet i stavljati na kožu, na lice... Pa šta je izmet nego otrov? Produkt metabolizma koji organizam izbacuje iz sebe kao štetan. Stavljati izmet na lice i telo, to može samo mozak koji ne povezuje osnovne elementarne stvari. Zašto bi organizam to izbacivao ako je zdravo?! To se izbacuje s bakterijama, opasnim materijama. Dakle sve što šteti organizmu izađe - napominje dr Šehić i dodaje:

- To je meni nepojmljivo! Ti influenseri će svašta preporučiti, sutra će preporučiti to za jelo. To u tom pravcu ide. Katastrofalno je i pomisliti da je došlo vreme da se o takvim stvarima govori! Umesto da izlaze u prirodu, da se bave sportom, da čitaju, oni slušaju i prate kojekakve influensere i njihove predloge. Takvi ljudi su izuzetno pametni, jer znaju da će mnogi da nasednu. Njima pare u džep, a ovi neće da umru od toga, ali će plivati u fekalijama!