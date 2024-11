Radim dva posla - u pekari i pozorištu. Od četiri ujutru sam na nogama kako bih svom petnaestogodišnjem sinu obezbedila sve uslove za ugodan život. Plaćam kiriju , račune, a imam malu platu. Verovala sam da ću dobiti stan i da će to rešiti moje najveće probleme u životu.

- Izvlačenje nisam gledala jer sam u subotu ujutru ustala u četiri zbog posla u pekari. Jedva sam čekala da dođem kući da odspavam malo jer sam bila mrtva umorna. Kada sam se probudila, na telefonu je bilo preko 20 propuštenih poziva i 16 poruka. Prijatelji me zvali da mi čestitaju, neki me pitali da li sam jedina Nataša Barbir u Novom Sadu. Mislila sam da sanjam. Tek kada su me pozvali iz Beograda, znala sam da sam stvarno ja dobila stan. Želja mi se ostvarila. Ne kažu džaba: "Pazi šta želiš, možda ti se ostvari" - kaže radosno Nataša: