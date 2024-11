- Edukacija je najvažnija, a mislim da se to u poslednje vreme i dešava, mladi mi deluju najbolje u saobraćaju. Prošli smo one godine kada su auto škole onako radile, ali tada nije bilo para, nije bilo goriva, i to se odrazilo na srednju generaciju. Mislim da su oni malo uspavani, opterećeni poslom... Mislim da u saobraćaju nedostaje razumevanja. Što se tiče ovih što vole adrenalinsku vožnju, uvek im govorim da dođu na trkačku stazu i da se tu dokažu.