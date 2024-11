Planina Zlatar poznata je po dobrom siru, po ruži vetrova koja pogoduje raznim bolesnicima, uključujući i one koji imaju problema sa štitnom žlezdom. Zlatar je odlična destinacija za sve koji žele da pobegnu od gradske vreve i uživaju u prirodi i miru.

Što se tiče smeštaja, Zlatar ima širok spektar opcija, od luksuznih hotela, planinskih vila do manjih brvnara i etno kuća. Cene smeštaja se kreću u proseku od 2.000 do 5.000 dinara po osobi za noćenje u jednostavnijim objektima, dok luksuzniji hoteli i apartmani mogu imati cene i do 10.000 dinara po noći, u zavisnosti od uslova i perioda godine. Cene se, naravno, mogu drastično promeniti tokom letnje i zimske sezone, kada je potražnja veća.