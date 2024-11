- Kako smo mi došli do toga - da u jednoj privatnoj školi na Senjaku, u Beogradu, nastavu pohađa učenica koja se oseća kao mačka, i čiji roditelji zahtevaju da u toaletu za nju postoji - posuda sa peskom!!! Gde je granica? - rekla je voditeljka.

- Granice slobode se često zloupotrebljavaju. Informacija o školi na Senjaku, koju sam sada čula od vas, za mene je šokantna. Još strašnije je to što postoje slučajevi poput onog u Engleskoj gde se devojčica identifikovala kao mačka, a druga devojčica, koja joj je rekla da je zapravo devojčica, izbačena je iz škole. Još gore, roditelji takvu decu vode kod veterinara umesto kod pedijatra. To nije pitanje slobode već dekadencije. Mislim da takva situacija zahteva ozbiljan pristup, uključujući lečenje, jer je očigledno reč o problemima koji su daleko od onoga što mi podrazumevamo pod slobodom - rekla je Radeta i dodala:

- Problem leži u obrazovnom sistemu. Pre nekoliko godina pokrenuli smo inicijativu u Narodnoj skupštini da se ključni udžbenici, poput onih za srpski jezik, istoriju i geografiju, štampaju isključivo u Srbiji. Nažalost, to se još nije realizovalo. Trenutno imamo udžbenike iz biologije koji promovišu ideje o rodnoj fluidnosti kod dece od najranijih godina, što je potpuno neprihvatljivo.

- Svet se menja, ali treba biti pažljiv s terminima kao što su "levo" i "desno". Te oznake su danas izgubile svaki značaj. Na primer, mnogi Putinovu politiku nazivaju desničarskom, ali to je daleko od istine. Radi se o tradicionalizmu i autoritarnim tendencijama, ali to ne možemo jednostavno staviti u desničarski okvir. Zapad često percipira svet iz sopstvene perspektive, zaboravljajući na bogatstvo drugih kultura. Disonantni tonovi postoje ne samo u odnosu Amerike i Evrope već i unutar Evrope same. Verujem da će u budućnosti i Evropa sve više ići ka redefinisanju svojih vrednosti, uključujući stavove prema manjinskim grupama i tradicionalnim vrednostima.