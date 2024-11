"Onog momenta kada žena to prepozna, onda apsolutno prepoznaje i ugroženu bezbednost svog deteta"

Porodično nasilje, posebno među partnerima, ostavlja duboke i trajne posledice ne samo na žrtve već i na nevine svedoke, odnosno decu. Kada ljubav preraste u toksičan odnos, dom, koji treba da bude mesto sigurnosti i ljubavi, postaje izvor straha, bola i nesigurnosti. Deca odrastaju u atmosferi sukoba, gde umesto smeha čuju viku, a umesto nežnosti posmatraju nasilje. Borba protiv nasilja u porodici ne podrazumeva samo zaštitu žrtava već i osiguranje budućnosti dece koja imaju pravo na detinjstvo bez trauma. Ovo je tema o kojoj se mora govoriti glasno, a nje su se dotakli i gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Maja Jovanović, Generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima“ i Željko Mašović, psiholog.

Mašović se na samom početku dotakao konkretnog zločina muškarca koji je u saobraćajnoj nesreći namerno ubio sebe i dete:

- Ovo što je suština u takvim situacijama, često se dešava da su to očevi koji ne viđaju decu, pa naprave haos na tom viđenju kada se izbore za njega. To su ljudi koji su nesigurni u sebe i koji su još uvek u svojoj glavi vezani za svog partnera. To su i osobe koje imaju nizak prag tolerancije. U takvim uslovima, osobe koje su malo labilnije pucaju brže. Ako je tu ubistvo, tu je i samoubistvo. Ovo je ređa varijanta kada su u pitanju majke.

Čovek je pre stravične nesreće otišao po dete u vrtić, a samim tim potegla su se i mnoga pitanja da li su u tom slučaju zakazale određene institucije, odnosno u kojoj meri i da li su one krive? Jovanović je dala odgovor na to pitanje:

- Po dete u vrtić može doći osoba koja je na spisku, a to su najčešće supružnici i bake i deke. Ono što je jako važno, zaposleni u vrtiću ne mogu prepoznati kod osobe jedan ovakav momenat da je sklona ka ovakvom zločinu. U braku gde postoji određena doza nasilja, gde već postoje određene agresije koja postaje intenziva, mora se uključiti pravna regulativa i socijalna služba, ali tu su žene ključne i moraju da prepoznaju znakove. Mnogo puta sam izgovorila da ukoliko žena trpi nasilje i odluči da ga ne prijavi, deca su sledeće žrtve. Dolazi do ovakvih slučaja gde deca od samo dve, tri godine gube život zbog sukoba roditelja. Mi smo tu da prepoznamo potencijalnu opasnost. Onog momenta kada žena to prepozna, onda apsolutno prepoznaje i ugroženu bezbednost svog deteta - rekla je Jovanović i dodala:

- Postoje i prikriveni nasilnici koji naizgled deluju fino, a to se zove narcisoidni poremećaj. To funkcioniše tako da su za javnost jedno lice, a drugo za kod kuće. U takvim slučajevima i okolina pravi dodatni problem zato što to ne prepoznaje i ne priznaje. Stalno apelujemo, majka je osnov bezbednosti svoje dece, kada dođe do takve vrste ponašanja partnera, kako bi spasila svoju decu jedina vrsta rešenja je "Beži", uz prijavu, dogovor i svaki validan alat da se zaštiti i ona i dete.

Na reči svoje sagovornice nadovezao se Mašović:

- Kod nas je deljenje starateljstva pola - pola vrlo retko. Nažalost, roditeljsko pravo nije podjednako za obe osobe, a naročito ne u situacijama gde postoji nasilje. Mentalna higijena je narušena.

Mlade devojke često imaju problem da na vreme prepoznaju znakove nasilje i posesivnosti kod svog partnera, a često ih zamenjuju i za nešto drugo:

- Problem nije nastao rođenjem deteta, već u vezi. Do žrtve je došlo zbog nekoga, zbog nečijeg pogrešnog poteza. Moramo upozoriti mlade devojke da eskalacija nasilja biva sve veća. Ako imate partnera koji pokazuje neke znake posesivnosti, da li mislite da će brak i dete to da promeni? Na kraju vaše veze doći će do neke žrtve - rekla je Jovanović i dodala:

- Žene često nakon prve prijave padnu pod lepo ponašanje koje traje nekih mesec dana, a naravno da žene onda povuku te prijave. Kada dođe do sledeće, njih je već sramota da ponovo prijave socijalnoj službi problem jer su već kontradiktorno uradile sebi.

Zašto je to tako otkrio je Mašović:

- Ljudi su dosta usamljeni, kada se vezuju, vezuju se dosta toksično. Doživljava se da je partnerova ljubomora znak ljubavi prema nama. Poenta je da ona pokazuje jedino nesigurnost.

