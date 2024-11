Duvaće vetar u većem delu zemlje slab pre podne promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni, a samo na istoku umeren povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do dva stepena Celzijusa, a najviša dnevna od sedam do 11 stepeni, a u Timočkoj krajini do 14 stepeni.