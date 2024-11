Putovanje Isidora je stigla do Barija za samo 20 evra: Dva sendviča, parče pice i pivo smo platili samo 5 evra! (VIDEO)

Printscreen TikTok Kako stići do Barija za samo 20 evra

Do Barija je moguće doći i to za svega 20 evra. To je pošlo za rukom i travel blogerki Isidori Ilić