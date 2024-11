Marko Čubrilo, meteorolog amater, na svom profilu na Fejsbuku objavio je mapu očekivanih padavina, na kojoj je bojama označeno koliko se debeo snežni prekrivač očekuje 23. novembra . Beograd je u "tamno ljubičastoj“ zoni, što znači da može da računa na 10 do 15 cm snega, a u zapadnim krajevima Srbije moglo bi da bude i do 20 cm. S druge strane, jugoistok zemlje mogao bi da ostane potpuno suv.

- U ponedeljak i utorak naš region će se nalaziti u toplom sektoru jakog ciklona i preko nas će sa juga i jugozapada strujati topliji vazduh. Još u ponedeljak će ponegde pre podne biti magle ili niskih oblaka ali će se zatim i tamo delimično rezvrediti. Više oblaka u ponedeljak posle podne i u utorak kada mestimično može biti i kiše. U ponedeljak vetar slab, u okretanju na južne smerove, a u utorak i pojačanju, posebno krajem dana. Dnevni maksimum u utorak od 7 do 17 stepeni Celzijusa - piše Čubrilo i dodaje:

- U sredu se tokom dana očekuje premeštanje jakog, hladnog, fronta koji će doneti naoblačenje sa padavinama uz okretanje vetra na vrlo jak severozapadni i osetno zahlađenje. U nizijama prvo kiša, a na planinama preko 800mnv kiša će brzo preći u sneg. Pred kraj padavina sneg je moguć i u nizijama, posebno preko 400mnv. U sredu dnevni maksimum od +1 na severozapadu Hrvatske do oko +14 na jugoistoku Srbije, uveče svugde između 1 i 5 stepeni Celzijusa.

Četvrtak donos hladno vreme uz moguć nalet snega pre svega u planinama i dnevne maksimume od +2 do +8 stepeni Celzijusa.

- Pre podne vetar severozapadni, dok će posle podne okrenuti na južne smerove. U drugom delu noći ka petku i u petak tokom dana novo jače pogoršanje uz padavine i novo zahlađenje. Trenutno deluje da će snega već ujuto biti u nad nizijama, a kako će padavine biti obilne sve je izvesnije da će nad većim delom regiona u oblastima ispod 500mnv doći do formiranja snežnog pokrivača, dok bi planine regiona mogle akumulitati i oko 35cm snega. Količine snega za nizije su još upitne, dosta toga ća zavisiti od sitnih promena u proračunima kretanja tog ciklona u petak i kod ovakvh situacija vlaike proimene i “nestajanje” snega na kartama kada su nizije u pitanju biće moguće sve do četvrtka, ali trentno deluje da će nizije regiona dobiti prvi snežni pokrivač znatno pre proseka. U petak maksimumi od -1 do 12 stepeni Celzijusa.