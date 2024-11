- Trebalo bi da napravimo razliku između kvaliteta i bezbednosti. Naprimer, proizvod nekih žele bombona je bezbedan, dakle nećete se otrovati, nećete imati bolesti, ali nije kvalitetan. Kvalitet se ogleda koliko proizvod ima hranjivih materija, koliko će to koristiti vašem zdravlju u dužem vremenskom proizvodu. Sa druge strane, imamo jabuku, gde je kvalitet na visokom nivou, ali da li je bezbedna zavisi od toga gde je kupite, odnosno da li je proizvođač prskao. Kada govorimo o rizicima, ta pitanja vezujemo za bezbednost. Doduše, smatram da je najveći problem kada je u pitanju hrana to što naši potrošači retko gledaju deklaraciju, a i kada je gledaju na njima ne vide najvažnije stvari. Znate, džem i kokice recimo mogu da se deklarišu kao prirodno u rafovima, ali to ne znači nužno da je to i zdravo.