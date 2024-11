Grejna sezona uveliko je u toku, a sa sobom je donela i nova poskupljenja u osam gradova. Toplane su podigle cenu grejanja i do 30 odsto. Toplotne pumpe, koje su uveliko zastupljene u Skandinaviji, u našoj zemlji tek treba da zažive, a njihova popularnost raste zbog visokih energetskih performansi, kao i smanjenih troškova.

Beogradske elektrane kvadratni metar za grejanje naplaćuju oko 200 dinara, a sa toplotnom pumpom, taj iznos bio bi do tri puta manji. Koristi se energija iz našeg okruženja, vazduha, vode ili zemlje, a ono što je nedostatak je što mora da prođe duži vremenski period kako bi se ušteda osetila u praksi.

- Ono što niko ne spominje kod toplotnih pumpi to jeste sam sistem održavanja. One jesu isplative, ali u sistemu gde nema kvarova, kod nas u Srbiji zavisi da li se kopaju arterski bunari, duboko kopanje ili plitki bunari. U ovom trenutku u našim uslovima one nisu održive - kaže Savić.