Milica ima novi život zahvaljući bubregu koji je dobila od oca, a ima i dvogodišnju Iskru, koju je rodila nakon patnji i muka. Ali s poslom joj se nikako nije dalo. Zato je zapucala na otvorena vrata kod ministra zdravlja i već od juče je na novom radnom mestu - u sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja, za šta je i školovana. Međutim, Milica Cvetković Trajković (39) izuzetak je koji ima sreće, jer mnogi pacijenti koji čekaju organe ili su ih presadili su ono poražavajuće "pravilo" po kome teško dolaze do posla , budući da se, zaboga, misli da ne mogu raditi i da će biti više na bolovanju nego na radnom mestu. To sve treba da nas pokrene na delanje!

- Pravo na rad kao jedno od osnovnih ljudskih prava je pod jednakim uslovima zagarantovano svima. Uzroci diskriminacije na tržištu rada su raznovrsni, a najčešće su to negativna predubeđenja da su neki radnici manje produktivni od drugih, na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva ili da bi zapošljavanje nekog lica dovelo do češćih odsustvovanja sa rada ili većih troškova. Do sada nismo imali pritužbu zbog diskriminacije na tržištu rada od osobe kojoj je izvršena transplantacija organa, ali su nam se obraćali građani koji čekaju na transplantaciju, kao i oboleli od drugih teških bolesti, ukazujući na svoj težak položaj i probleme s kojima se susreću - navodi Jankovićeva.

- Zvala sam na broj telefona objavljen za zakazivanje prijema kod ministra, na sastanku je bilo još ljudi, pa i neki iz mog Vranja. Otišla sam čisto da probam, pošto je doktor, a posebno hirurg koji je radio na transplantacijama. Verujem da me on, pored ljudi koji su u istoj situaciji kao ja, može najbolje razumeti. Rekla sam mu da 15 godina radim kod privatnika sve i svašta, pa sam tako kao tehnički sekretar radila na terenu i DDD poslove (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija). A kada mi je ove godine isteklo porodiljsko, dobila sam otkaz kao tehnološki višak. Odmah sam našla posao u laboratoriji za uzorkovanje hrane i vode, gde su ljudi bili okej, ali sam vozila po 300 km dnevno. To stvarno nisam mogla da izdržim, ne smem toliko da se truckam po putevima s jednim bubregom, koji nosim već devet godina, uz koji sam imala i trudnoću, što ostavlja posledice. Na sve to trebalo je uskladiti imunosupresivnu terapiju, koju pijem kako ne bi došlo do odbacivanja bubrega - objašnjava Milica i dodaje: