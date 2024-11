Delegacija organizatora putovanja iz Kine boravi u Beogradu od 16. do 22. novembra, a sastanci srpskih i kineskih predstavnika i uzajamna promocija dve zemlje, u organizaciji Turističke organizacije Srbije (TOS-a) i naše nacionalne aviokompanije, Er Srbija, održani su danas u prostorijama Kineskog kulturnog centra.



Direktorka TOS-a Marija Labović naglasila je u uvodnom obraćanju da je ovaj susret dveju delegacija značajna aktivnost i prilika za unapređenje turističke razmene između Srbije i Kine.



-Izuzetna je povezanost između naše dve zemlje i izuzetni su rezultati u turizmu kada je reč o dolasku kineskih turista. Već u prvih devet meseci ove godine imali smo više realizovanih noćenja turista iz Kine nego cele 2019, predpandemijske i do tada rekordne. To svakako dolazi kao rezultat više faktora. Na prvom mestu je činjenica da je Srbija zemlja koja nema vize za kineske građane, zatim činjenica da sada imamo direktne letove. Ne treba zaboraviti veliki broj različitih aktivnosti koje kontinuirano sprovodimo na tržištu Kine – podsetila je Labović.