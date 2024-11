Igor je u beogradskom naselju Mirijevu izgubio novac i to novac koji je nemenjen za lek detetu! Ono što su uradile komšije dokaz je da naš narod najbolje svoje lice pokaže kada se neko nađe u nevolji.

Objavio je Igor na Fejbuku da je u samouslužnoj peronici u Mirijevu izgubio novac koji se nalazio u kesi od papirnih maramica, i to u nadi da se pronalazač javi. Ipak, onaj koji je novac našao se nije javio, ali su meštani Mirijeva ponudili pomoć.

- Hvala do neba. Samo da pojasnim, nisam socijalni slučaj. Meni je ovo kao da ste mi dali milione. Moj motiv je bio ako je slučajno neko našao novac, a želeo da vrati. Pošto je bilo u pakovanju maramice pa možda vidi objavu jer su te pare namenjene upravo onom što sam napisao. Vratio sam se ja posle 20 minuta, ali nisam našao, tako da je neko od komšija verovatno našao. Voleo bih da do njega dođe objava. A vama najiskrenije hvala do neba. Ovo stvarno vraća veru u ljude - naglasio je Igor.