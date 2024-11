- Čak 50% žena u toku same trudnoće imaju depresiju, a potom se javlja i postporođajna depresija. Postoje različiti faktori koji utiču na to. Moguće da je osoba pre trudnoće imala česte depresivne epizode, pa da je to podstaklo i na postporođajnu depresiju. Zatim samo stanje i podrška koju onu dobijaju nakon porođaja, to su velike promene u životu. Takođe ulogu igraju i partnerski odnosi, ali i finansijska situacija porodice. Postoje različiti faktori, od fizičkih, emotivnih, ali i socijalnih, koji utiču da se depresija javi posle porođaja. Moram reći da je ona veoma česta i da bi trebalo obratiti pažnju, te da okolina ima kapacitet da to prepozna i da majci pruži podršku. Ako ne dolazi do adekvatnog lečenja, produbljenjeg takvog stanja može da dovede i do ishoda koji nisu baš najbolji, kao što u ovom primeru imamo samoubistvo.