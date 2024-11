- Posle je to kupio jedan donator i posadio 450 dunja i šljiva, i to će pokloniti crkvi. Irinej je mnogo voleo tog čoveka. Mnogi su voleli i njega, znam da ga i narod u Nišu mnogo voli, čak su mu i spomenik podigli - naveo je Slobodan.

- Proveo je na Kosmetu najlepše dane života, bio je i rektor, mnogo je voleo narod i Kosmet. Bio je veoma dobar i s patrijarhom Pavlom, a on je bio jedini vladika koji je mogao da ide da ga obilazi dok se lečio na VMA. Često je išao na KiM i nikad nije imao problema, narod mu se uvek radovao - priča nam sagovornik.

- Bili su veoma vezani, on je o njoj brinuo dok su bili deca. Otac im je rano stradao... Majka se odmah uznemiri kada počnemo da pričamo o njemu, odmah viče: "Eh, moj brate!" Često je dolazio kod nas, svratio bi na nekoliko sati. Sećam se možda i poslednjeg njihovog susreta, zagrili su se, a ona je počela da plače. I on je plakao kao kiša kad se majka udala, a došlo je vreme da ona plače za njim. Mislim da je to bilo poslednji put da ga je zagrlila. Kad je preminuo, izustila je: "Otišao mi je sve moje" - priseća se Slobodan.