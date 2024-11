- S obzirom da sam ja aktuelni direktor, a on direktor u penziji, ja sam bio na svom radnom mestu, a on je došao tu, u školu. Počeo je da vređa, galami, skače, da viče i to sve nezadovoljan nekim odlukama... Pojavio sam se da mu kažem da na sve što ga zanima može da od mene zatraži objašnjenje... Međutim, on je krenuo na mene, sa namerom da me udari i odgurnuo me, nakon čega sam sam ja njega odgurnuo i to je bilo - to! - kaže Smailović.

Do ovog incidenta je, kako kaže, došlo u utorak oko 13.30 sati, a Smailović kaže da je Đerlek bio nezadovoljan jer njegova snaja, koja radi u toj školi kao nastavnik biologije, nije dobila stalno zaposlenje.