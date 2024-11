- Najgore iskustvo je bilo kada mi je jedna porodica došla na tri noćenja - otac, majka i malo dete. I sve je bilo u redu sa njima. Došli, uzeli ključeve od stana, bili su tu tri noći, ostavili uredno ključeve... Sve je bilo u redu do trenutka kada čistačica nije došla u apartman. Ona dolazi i zatiče - izmet na tepihu - priča ovaj muškarac na Tik Toku gde ima nalog "bgapartman".

- Ne zna šta da radi, zove me i pita: "Vlado, šta je ovo?" - priseća se on.

- Javljam se gospođi i rekoh: "Gospođo, zašto ste ostavili izmet na tepihu?!". A ona reče nešto kao: "Bili su praznici, niko nije to mogao da očisti. Izvinite..." - kaže.

- "Pa, dobro, gospođo, to nije razlog da ostavite to na tepihu. Razumem da ste opterećena majka i sve...", odgovorio sam joj. Međutim, ona je tu krenula da me napada, pa sam je blokirao sam, a ona mi je ostavila dvojku na sajtu za recenziju: