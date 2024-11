Podsetnik za vozače

Zimske gume obavezne, kazne i do 800.000 dinara

S obzirom na vremensku prognozu, vozači bi trebalo da budu oprezni i ne smetnu sa uma da su zimske gume na vozilima obavezne od 1. novembra do 1. aprila ukoliko su na putu sneg, led ili poledica. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači su u obavezi da imaju sve četiri zimske gume sa šarom koja ne sme da ima dubinu manju od četiri milimetra. Za fizička lica kazne su od 10.000 do 20.000 dinara, za odgovorno lice od 6.000 do 50.000 dinara, dok je za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara.