Sveti Arhangel Mihailo, kao najuzvišeniji arhanđeo, poznat je kao zaštitnik svih verujućih ljudi, a naročito porodica i duša pravednika. On je onaj koji vodi borbu protiv zla i svih negativnih uticaja. Prema hrišćanskim učenjima, Mihailo je nebeski vojvoda koji uvek deluje u skladu sa voljom Božijom, a njegova misija je da pomogne onima koji traže božansku zaštitu. Veruje se da je on čuvar porodica, kuća i duša onih koji žive pravedno, a na Aranđelovdan se molimo da nas štiti od zlih sila i nevolja.

On je to i uradio, a ćerka je nakon umivanja izlečena. Posle tog čuda su se i on i ćerka krstili, a on je na tom mestu sagradio je crkvu Svetog arhangela Mihaila koja i danas postoji.