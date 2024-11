Kako je "Kurir" danas pisao, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ( RHMZ ), kiša već uveliko pada u Beogradu, dok se do kraja dana u Srbiji očekuju i snažne padavine.

- Od sredine dana prvo u Vojvodini, a onda i u ostalim krajevima, nagli pad temperature za više od 15 stepeni, južni vetar će biti u skretanju na severozapadni, koji će biti jak, na mahove i olujni, pogotovo na severu. Iako će u Vojvodini dominirati kiša, sneg će prvo početi da pada u zapadnoj Srbiji i sada treba računati na to da će intenzitet tih padavina biti jak, odnosno da u kasnim popodnevnim i večernjim satima vrlo brzo dođe do stvaranja snežnog pokrivača i u nižim i u brdskim predelima zapadne Srbije. A onda će ta oblačnost sa snegom preko centralnih krajeva da se širi tokom noći ka jugu. U većini ovih krajeva očekujemo stvaranje snežnog pokrivača 5 do 15 cm, na planinama i 20 cm - najavio je meteorolog Slobodan Sovilj.