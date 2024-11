- Već sutra se očekuje da će sneg da se otopi zato što sutra idemo sa temperaturom i do 5 stepeni u plusu. U noći između petka i subote međutim imaćemo priliv hladnog vazduha tako da postoji mogućnost i za nove padavine kod nas na jugu - objasnila je meteorolog Ana Novović.

Brojni dalekovodi su popadali, bandere su na putu, a do pucanja kablova je došlo i u samom centru grada. Iako nije poznato da li su kablovi dalekovodi ili služe za telekomunikaciju, građani se plaše zbog mogućih nesreća.

Duvaće severozapadni vetar slab do umeren, na istoku pre podne povremeno jak, popodne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od četiri na jugoistoku, do 10 na zapadu zemlje.