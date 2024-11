- Posle kraće stabilizacije u četvrtak, petak donosi novo, jako, pogoršanje vremena . Za vikend nova stabilizacija i postepeno otopljenje. Početkom sledeće nedelje relativno toplo, a zatim novo zahlađenje i sneg na planinama. U četvrtak posle hladnog jutra, koje bi na krajnjem jugoistoku regiona još ponegde moglo doneti i slab sneg u toku dana malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i sveže, pre podne uz umeren severozapadni vetar, koji će u toku posle podneva i večeri biti u okretanju na južni smer - naveo je on.

- Neki severni delovi regiona će snega imati samo kao pojavu ili će proći bez njega. U zoni hladnog fronta bi ponegde moglo biti i ređe pojave grmljavine. Krajem dana i u toku noći ka suboti brz prestanak padavina i razvedravanje. Noć ka suboti hladna, ponegde na planinama BiH, severa Crne Gore i jugozapada Srbije koji će biti pod snegom moguća je pojava jakog mraza do -14 stepeni Celzijusa, dok će nad ostalim predelima minimum uglavnom biti od -8 do -1 stepen Celzijusa. U subotu suvo i prohladno, posebno na istoku regiona. Maksimumi od oko +1 na istoku do oko +9 na zapadu regiona, a dok će u nedelju posle jutarnjeg mraza toku dana biti toplije uz maksimume od +4 do +12 stepeni Celzijusa - istakao je Čubrilo.