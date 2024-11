- U crkvu se donosi vino, koljivo i hleb, to se u crkvu može doneti veče uoči slave, a najveći broj ljudi donosi to na liturgiju tog dana, ujedno se i pričeste. Onda se ti darovi koji su osvećeni i blagosloveni odnose i stavljaju na trpezu. Najbolje bi bilo da se slavski kolač lomi u crkvi, ali ljudi, ako nisu u mogućnosti, mogu to učiniti i u svom domu.