Slušaj vest

Usled premeštanja hladnog fronta, sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje značajna promena vremena, upozoiro je RHMZ.

Kako dalje piše u upozorenju, sledi osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 cm u nižim predelima i od 10 do 20 cm, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima.

U ovom času jaka kiša je zahvatila je Bačku i Srem i zahlađenje će se širiti ka ostatku zemlje u nastavku dana. Jaki olujni južni vetar po prodoru hladnog fronta biće u skretanju na severni, prolazno vrlo jak, na udare i olujni. Prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

Pogledajte kako će se snežni oblak kretati u Srbiji iz sata u sat 10 sati

Printscreen/vremeradar.rs

11 sati

Printscreen/vremeradar.rs

12 sati

Printscreen/vremeradar.rs

13 sati

Printscreen/vremeradar.rs

14 sati

Printscreen/vremeradar.rs

15 sati

Printscreen/vremeradar.rs

16 sati

Printscreen/vremeradar.rs

17 sati

Printscreen/vremeradar.rs

18 sati

Printscreen/vremeradar.rs

19 sati

Printscreen/vremeradar.rs

20 sati

Printscreen/vremeradar.rs

21 sat

Printscreen/vremeradar.rs

22 sata

Printscreen/vremeradar.rs

23 sata

Printscreen/vremeradar.rs

Ponoć

Printscreen/vremeradar.rs

Jak olujni vetar već pravi haos po Srbiji

Jak vetar doveo je do problema u pojedinim mestima, kako javlja Instagram stranica "192.rs" olujno nevreme napravilo je probleme u selu Jaša Tomić u Banatu, kako se može zaključiti iz priloženih fotografija vetar je oborio drveće.

- Selo je trenutno bez struje - prenosi "192.rs".

Vetar je u Beogradu oborio saobraćajni znak koji je pao na zadnje staklo jednog vozila.

- Zbog jakog vetra, čoveku saobraćajni znak pao na zadnje staklo, prilikom vožnje. Nije povređen - navodi se na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

Upaljen meteo alarm

Narandžasti meteo alarm na snazi je u jugozapadnoj Srbiji zbog kiše i snega, u jugoistočnoj zbog snega, u Banatu zbog vetra, dok je na KiM upaljen zbog kiše i snega. U ostalim delovima Srbije je na snazi žuti meteo alarm.

Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Subota: Ujutru slab mraz, a provejavanje snega očekuje se još samo na krajnjem jugoistoku zemlje. Pre podne postepeno razvedravanje, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 2 do 6 stepeni.

Nedelja: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša od 6 do 11 stepeni.