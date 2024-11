Na početku, prisutnima se obratila Tijana Adamov Ignjatović, osnivačica Festivala KAMPANJE SA SVRHOM i NGO Žute Patalone, inicijatora Festivala: ,,Ono što nama svima zaista ostaje jeste izbor, i to kako nama pojedincima, tako i kompanijama i institucijama. Zato nagrađujemo one kompanije koje su odlučile da svoje komunikacione narative usklade sa dobrobiti društva i doprinesu opštem dobru. Po prvi smo uveli posebnu kategoriju za rodnu ravnopravnost. Želimo da podstaknemo da se o tome priča, nagradimo one koji su podigli glas za dobrobit svih i pojačamo kapacitete naše zajednice za uspešene kampanje sa svrhom jer mi jesmo Kampanje sa svrhom".

1. Marija Beslać, Direktorka za komunikaciju i partnerstva, Nordeus Fondacija

2. Željka Ćirić Jakovljević, Head of Communication, UniCredit Bank Srbija

3. Sonja Dragojević, Chief Collaboration Officer, New Startegy

4. Nina Elezović, Corporate Affairs and Sustainability Director, Coca-Cola HBC Srbija

5. Suzana Đorđević, Direktorka, Hemofarm Fondacija

6. Thomas Kolster, Mr. Goodvertising, author, keynote speaker and post-purpose preacher

7. Tijana Koprivica, Direktor održivog poslovanja, Delta holding

8. Marko Maršićević, Osnivač, MARSH Creative Production

9. Marija Mitrović, Direktor za program filantropije, Trag fondacija

10. Dr Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

11. Tatjana Prokić, Osnivač, Centar za dobrobit porodice Happymamma

12. Sanja Rajačić, Direktor odeljenja za interne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje,

Banca Intesa Beograd

13. Jelena Šarenac, Direktor korporativnih komunikacija, Henkel Serbia i Henkel Adria

14. Maja Vidaković, Savetnik za medije

15. Dr Tamara Vlastelica, profesor na Fakultetu organizacionih nauka

16. Dragana Živojnović, urednik, Redakcija ekološkog programa, Obrazovno-naučni program Rts