- Izneću jedan podatak koji je interesantan, možete i sada rezervisati stan u novogradnji za 1.170 evra, a isto tako možete kupiti stan i za 2.500 evra, što je oko duplo skuplje . Za cenu jedne nekretnine možete kupiti dve na drugoj lokaciji. Što se tiče starogradnje, stvar je do lokacije. Imamo one koje su Nišlijama najsimpatičnije, starogradnje tu drže cenu i mogu koštati više od novogradnje na nekoj drugoj lokaciji, a od nje najviše zavisi cena.

- Od 2008. do 2021. godine, kada pričamo o novogradnji, cena kvadrata skočila je sa 750 na 1.000 evra. Nakon toga, od 2021. do 2024. imamo porast do 1.800 evra kao rezultat ekspanzije u novogradnji. Mitrovica je blizu Boegrada i Novog Sada, imate puno mladih ljudi koji traže neki mirniji život, a ovo je grad po meri. Cene će sigurno ići gore. Moja poruka za kupce je "Nemojte čekati da kupite nekretninu, kupite nekretninu i čekajte".