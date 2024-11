- Nemaju uslova, zatekao sam tamo i nabacane stvari, ormar nemaju, na tavanu stoji garderoba... Nikakve baš uslove nemaju. Sigurno su i gladni, nisu mi to rekli, ali siromašni su, kažu da im majka stalno peče hleb u rerni , ko zna šta jedu, to je ipak osmoro dece i majka i otac - potresen je Nikolić.

- To ne može da se opiše, baš sam se zbunio. Na snimku se vidi kako je devojčica samo skočila i zagrlile me. Baš je bilo potresno. Pomislio sam tada u sebi: "Daću sve od sebe da im sve renoviramo". Mi ćemo da ih zbrinemo u nekom stanu ili kuću u mestu Krčedin kako bi deca bila blizu škole, dok se kuća renovira, mi ćemo sve to da platimo, minimum mesec dana je rok, želim da se to sredi što pre, jer ide zima - odlučan je Nikolić.