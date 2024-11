"Osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 cm u nižim predelima i od 10 do 20 cm, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima", piše u pomenutom upozorenju.