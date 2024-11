Od 1. novemrba kada se desila tragedija u Novom Sadu svaki čovek u Srbiji ostao je zatečen, preplašen i pun saosećaja prema svakoj žrtvi i njihovim porodicama. Izgubljeno je 15 života. Država je rekla da neće biti zaštićenih, institucije su ekspresno sprovele istragu, usledila su i hapšenja i to najviših funkcionera.

- Nisam branilac, tako da egzaktne informacije nemam, ali pretpostavljam, iz ovog što čitam po medijima, da je pomenutim licima, njih 11-12, određeno zadržavanje od 48 sati. U tih 48 sati, od tih lica su se prikupili pojedini dokazi kako bi se komplentirala krivična prijava. Posle tih 48 sati, mogu da odu kod tužioca na saslušavanje, a posle toga može da bude predložen pritvor do 30 dana, o kojem odlučuje sudija za prethodni postupak. Druga varijanta je da se posle tih 48 sati, ta lica puste. Ono što želim da kažem iz 31-godišnjeg iskustva je da mi nije jasno čemu zadržavanje tim licima. Zašto te priče o hapšenju, sva ta lica su vrlo skoro, pre ovog jučerašnjeg hapšenja, bila saslušana u svojstvu građana. Dakle, ljudi su se uredno odazvali pozivu, dali iskaze. Sve su to ljudi koji imaju uredne biografije, članovi ove zajednice, nisu iz kriminogene sredine, kome je trebao taj šou sa hapšenjem.

- Ova medijska kampanja je da se koristi, ne zbog toga što ti ljudi pate ili tuguju za tim ljudima, dakle svaka nesreća se iskorišćava da se politički profitira. To je užasna stvar, mi smo gledali u nekim drugim državama iste ili gore tragedija, iako je ova zaista strašna i nacionalna tragedija, ali recimo u Českoj je student ubio veliki broj ljudi i ništa od ovoga nismo imali. Šta je to sada problematično. Ako imamo zajednicu, državu i društvo, nesreće se svakako dešavaju, ne možemo to da koristimo za političke poene.