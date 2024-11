Slušaj vest

U Srbiji će ujutru biti slab mraz i oblačno uz provejavanje slabog snega, dok se tokom dana očekuje razvedravanje i sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri do jedan, a najviša od dva do osam stepeni.

U Beogradu će pre podne biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus dva do nula, a najviša oko šest stepeni.

Printscreen/RHMZ

Od sutra toplije

"Uujutru slab mraz, u većini krajeva umereno, a na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije danas i potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega. Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje. Posle podne pretežno sunčano.

Sutra i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, u nedelјu ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje mestimično u centralnim i južnim predelima", najavio je RHMZ.

Nedelja: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša od 5 do 11 stepeni.

Ponedeljak: Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 3, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Utorak: Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano, od sredine dana uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 4 , a najviša od 7 do 13 stepeni.