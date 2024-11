Zimske gume su na vozilima obavezne od 1. novembra do 1. aprila , ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica. Početak ovog meseca nije predviđao takve uslove, ali su saobraćajni stručnjaci ipak savetovali da se zimske gume pribave. S obzirom na to da vožnja u zimskim uslovima sa letnjim pneumaticima može biti veoma opasna!

U naseljenim mestima, međutim, vozila ne moraju biti opremljena lancima, osim ukoliko to uslovi saobraćaja ne zahtevaju. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata .

Debele kazne za one bez zimske opreme

Nepostojanje zimskih guma, ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, smatra se tehničkom neispravnošću. Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.