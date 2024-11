- Ja sam kao narodni poslanik, još u prošlom sazivu, podneo inicijativu u pismenoj formi da se formira anketni odbor kako bi se tačno ustanovio rad izvršitelja. Tu sam taksativno napisao šta sve treba da se uradi, da se proveri i samim tim proverama bi došli do zaključka da oni rade mimo zakona, a samo od sebe bi se naturilo da oni moraju da se ukinu. Njima ne trebaju ograničenja, njima nije za verovati, oni su narod Srbije u crno zavili, ovi izvršitelji. Imao sam slučaj u Nišu i Kruševcu. Samohrana majka dve ćerke, a vamo sa jednom ćerkom, prvu sam spasao tako što sam išao, borio se, a identični su slučajevi, ni jedna, ni druga nisu izvršni dužnici, a stan je njihov jedan kroz jedan. Dakle, identičan slučaj, a ovu iz Niša sam spasio, a iz Kruševca nisam.

- Uvek se može ući u trag izvršnim dužnicima, ali treća lica koja stradaju, stradaju po zakonu. Zakon nije prepoznao pravno sredstvo da se ona zaštite, to traje godinama, oni koriste to za maltretiranje trećih lica. Znate koliko ima porodica gde se neko iselio u inostranstvo pre 15 godina, a sada mu tek stiže rešenje o izvršenju, ljudi drhte oko toga da li će njihove stvari biti popisivane ili ne. Iako zakon jasno definiše, u praksi se ipak dešava drugačije. Taj zakon, sa davanjem ovlašćenja javnim izvršiteljima da tretiraju izvršne dužnike kao nekakve kriminalce je toliko skandalozno, meni nije jasno kako to opstaje, taj zakon sistemski treba izmeniti.