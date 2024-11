Obavezna zimska oprema

Kazne i do 800.000 dinara

Pored sve četiri zimske gume, vozači su obavezni da u prtljažniku imaju i odgovarajuće lance za sneg, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka ukoliko se nalaze na putu gde je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema. U naseljenim mestima, međutim, vozila ne moraju biti opremljena lancima osim ukoliko to uslovi saobraćaja ne zahtevaju. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata. Nepostojanje zimskih guma, ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, smatra se tehničkom neispravnošću. Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.