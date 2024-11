Danas i početkom sledeće sedmice mestimično jutarnji mraz.

Slušaj vest

Danas ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, najnovija je vremenska prognoza RHMZ-a.

Duvaće slab do umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretati od minus devet do nula stepeni, a najviša od četiri do 11 stepeni.

RHMZ

Prema podacima RHMZ-a, jutros je najhladnije u Sjenici gde je u 6 časova izmereno -13 stepeni, a zatim slede Kopaonik sa -9, Leskovac sa -8 i Kuršumlija -7.

U Beogradu će jutro biti hadno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do nula stepeni, a najviša oko 11 stepeni.

Danas i početkom sledeće sedmice mestimično jutarnji mraz, pa se usled niskih vrednosti temperature lokalno očekuje i pojava poledice.

Detaljna prognoza za naredne dane Ponedeljak

Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 3 stepena, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Utorak

Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano. Posle podne i uveče umereno naoblačenje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 4 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni.

Sreda

Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 7 do 10 stepeni.

Prognoza vremena 28.11. do 02.12.

Umereno do potpuno oblačno, sa čestom pojavom kiše, a od petka hladnije pa se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg.