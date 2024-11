Najtraženije destinacije među Srbima su tradicionalno Grčka, Turska, Egipat i Tunis, te će oni koji planiraju da i narednog leta uživaju na godišnjem odmoru u nekoj od ovih zemalja morati da izdvoje mnogo više novca nego prethodnih godina, jer su agencije uvećale cene aranžmana, i to do 10 odsto!

Prošle godine to uvećanje je iznosilo 20 odsto, ove godine je upola manje, a do poskupljenja je došlo jer su, kako kažu u agencijama, porasle cene avio-prevoznika, ali su i hotelijeri uvećali cene usluga koje pružaju.

- Neka poskupljenja su uslovljena poskupljenjem avio-prevoza, ali poskupela je i sama usluga u Turskoj. Tamo je inflacija, koja utiče na kurs lokalne valute prema inostranim valutama, i hotelijeri se, plašeći se inflacije, štite višim cenama. Oni su inače u obavezi da izražavaju cene u lokalnoj valuti. Tako je došlo do poskupljenja od pet do deset odsto - rekao je za Kurir Aleksandar Seničić , direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

- Na tržište utiče i interesovanje na globalnom nivou, svake sezone imamo destinacije za koja vlada veće interesovanje, kao što je pre koju godinu to bila Grčka , i što je veća potražnja, cena je viša . Sad je to slučaj s Turskom, koja je bila u stagnaciji prethodne dve godine. Moramo da objasnimo ljudima da naše tržište ne može da parira inostranim turoperatorima iz dva razloga, jedan je obim zakupa kapaciteta i uticaja na tržište, a drugi dužina realizacije aranžmana - naveo je Seničić i dodao:

- Naše tržište prepoznaje aranžmane od polovine juna do polovine septembra, dok zapadnoevropsko one od kraja aprila do polovine novembra, pa hotelijeri imaju veći interes da to prodaju na tom tržištu.