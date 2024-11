"Zapamti, nipošto ne izlazi iz stana"

"Nemoj izlaziti iz stana, imaš pravo ma nužni smeštaj odnosno na sobu, kuhinju, kupatilo. Nađi advokata i kreni, i da ništa nisi doprinosio odnosno da nisi imao platu smatra se da si ulagao svoj rad u tom stanu. Zapamti, nipošto ne izlazi", "Ne može to tek tako puj pike ne važi, zato i postoje sudovi. Ključ je 'učestvovanju u uvećanju posebne imovine drugog bračnog druga'. Dakle ako nije došlo do uvećanja imovine, nikom ništa, to je i dalje posebna imovina, međutim u ovom slučaju to nije tako, i bračni drug ima pravo na podelu i te imovine", pisali su mu oni.