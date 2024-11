- U Americi je strašno teško za naše ljude da nađu pravu sreću , zato što ovde postaju faktički radnici. I sve što to imaju, kola i kuće, a što možda ne bi imali u Srbiji, plaćaju time što nemaju vremena za život - objašnjava on.

- Dok si mlad misliš da su ti bitna kola, da ti je bitna kuća, da ti je bitno da imaš kreditne kartice, da možeš da ideš u pozorište svaki drugi dan... A ono što je bitno je kvalitetno vreme koje provodiš sa prijateljima, sa porodicom. Problem je ako provodiš to vreme bez para i u grču da platiš osnovne stvari. Ali i dalje imaš to, i dalje deliš tu sudbinu sa ljudima i sa prijateljima sa kojima si. Obično ljudi shvate vrlo kasno šta im je bilo bitno u životu i žele da se vrate unazad, da promene stvari. U Americi je taj problem što ovde kad dođeš, plaćaš ogromnu cenu za to što dobiješ - zaključuje on.