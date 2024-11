- Trenutno je u izradi projekat vanpansionske ponude same planine Goč, sa vidikovcima, sa pešačkim stazama, sa dečijim igralištima, sa ziplajnom, sa avantura parkovima, a to je nešto što ćemo da damo gostima tokom sledeće godine. Pokušaćemo da imamo i određeni deo za sportiste, to su tereni koji bi trebali da dožive jednu adaptaciju. Sve u svemu, planina Goč je nešto što je nama u nivou novog izvora mineralne vode.