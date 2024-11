- Ostvario sam penziju kao pilot, otišao sam u penziju 1.1.2004. godine sa 45 godina. Nisam više bio potreban jer je došlo neko novo vreme, novi ljudi i tako dalje. Leteo sam sam 8 godina tokom školovanja plus 23 godine tokom aktivnog radnog veka. U penziju sam otišao sa 33 godine i 3 meseca penzijskog staža. Eto, posle 20 godina bi napravio predpoletni pilotski pregled - kaže Đukić koji je prvi put od 2003. seo u kabinu aviona u kojoj je proveo ceo radni vek.

Đukić je opisao i da su on i njegove kolege uvek bili puni energije, obaveza i da se sve radilo brzo i ekspeditivno, kao i da su zbog te posvećenosti uspeli da prežive ako nije bilo "više sile".

- I kad mi je vazuhoplov bio toliko oštećen da sam se jedva dovukao do aerodroma Batajnica, da su se svi pitali da li je moguće da taj avion može uopšte da opstane u vazuhu. Nisam se uplašio ni kada sam gledao katastrofe, što se tiče mojih kolega, kad su gubili živote. Prosto jednostavno to je zbog toga što smo još od srednje škole vaspitavani tako da prihvatamo naš posao sa svim vrstama rizika. I mi smo na to pripremani. Tek posle počnem da razmišljam ili kad sam već otišao u penziju, da li bih preživeo sve ono što mi se dešavalo tokom letenja, taj ceo radni vek i onda shvatim da su mi šanse jedan na prema možda milion ili trilion i da siguro ne bi preživeo.