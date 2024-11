- Prvo mi padaju na pamet deca. Čini mi se da je njihova ugroženost u poslednje vreme eskalirala na načine koje ranije nismo mogli ni da zamislimo. Deca iz ratnih područja, na primer, često postaju žrtve trgovine ljudima, seksualnog ropstva i trgovine organima. To su problemi koji duboko pogađaju naše čovečanstvo i postavlja se pitanje kako smo uopšte došli do ovakvog nivoa neljudskosti. Takođe, ono što dodatno zabrinjava je koliko smo se kao društvo oglušili o nasilje nad ženama. Često čujemo rečenice poput: "Dobro, tukao ju je, ali hajde da barem spasimo decu." Ovakvi komentari ukazuju na to koliko smo postali ravnodušni prema nasilju - rekla je Zirojević.