Božićni post počinje zvanično u četvrtak, 28. novembra, ali s obzirom na to da je sutra sreda i da se posti, ove godine će post trajati dan duže!

Veruje se da je božićni post uveden još u 4. veku, a puno trajanje od 40 dana dobio je u 12. veku . Ipak, ovaj post nije strog kao Veliki, odnosno vaskršnji, post. Božićni post će trajati sve do 6. januara 2025. godine.

- Sutra je sreda, sredom se inače posti, osim ako nedelja nija trapava, pošto sada to nije slučaj posti se i sreda. Božićni post počinje u četvrtak, što znači da će vernici ove godine postiti dan duže, dakle ove godine možemo reći da post počinje dan ranije - navodi Stojković.

- Svaki vernik treba da ode kod svog duhovnika ili parohijskog sveštenika i da se posavetuje kako da se vlada tokom posta, tu mislim i na hranu. Ima dosta ljudi koji rade teške poslove, dežuraju i za njih se često daje "razrešenje", to znači da npr. može kada je post na vodi da jede ribu. To važi i za bolesne, recimo one koji su u bolnicama, ili imaju neku terapiju. Mogu se dozvoliti ta blaža pravila u tim situacijama - napomenuo je Stojković.