Deca već u petom razredu osnovne škole puše elektronske cigarete, koje i te kako mogu biti štetne po njihovo zdravlje

Koliko je vejp zastupljen među omladinom govori i podatak da su radnice na trafikama šokirane brojem dece koja kupuju vejp i to onaj najskuplji od 1.500 dinara.

- Radim na trafici i uredno mi dolaze svaki dan deca (njih pet minimum dnevno) između 11 i 13 godina i traže da kupe vejp (jednokratna ečektronska nikotinska cigara) i to sve one najskuplje od 1.500 dinara i više. To više nije normalno, ja ne znam da li roditelji ne razmišljaju kada deci daju džeparac ili ne proveravaju decu. Okej razumem generacije su se promenile idemo u korak sa vremenom, ali dajte ljudi obratite malo pažnju na svoju decu. To nisu deca od 16, 17 godina nego bukvalno deca deca - upororila je jedna radnica trafike iz Beograda.

Deca od 11 godina puše vejp koji može biti veoma štetan

Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

Pojedini korisnici naveli su da ona ne bi smela deci da prodaje te proizvode, te da će na taj način i sama pomoći roditeljima.

- Ja im ne prodajem, ali se snađu. Sačekaju nekog starijeg pa njemu daju pare da im kupe - objasnila je ova prodavačica.

Pedijatar dr Saša Milićević ističe za Kurir da deca sve ranije počinju da koriste vejp, te da uopšte ne shvataju ozbiljno da on može biti štetan.

- On se reklamira kao sredstvo koje nema štetne efekte. Međutim, bilo šta što se udahne u pluća preko tih tzv. alveola, ulazi direktno u krv i onda ide do svih organa u našem ogranizmu. Nekada se ovi preparati reklamiraju kao sredstvo za odvikavanje od pušenja, i zbog toga mnogi to koriste kao opravdanje, da bi ostavili cigarete - navodi dr Milićević.

Dr Saša Milićević

Naglašava da je vejp naročito opasan kod dece koja imaju astmu, bronhitis ili sklonost ka alergiji.

- Te supstance koje se nalaze u vejpu mogu da izazovu tzv. bronhospazam, odnosno mogu da dovedu do sviranja u plućima do kašljanja i do oteženog disanja. Naročito je nepoželjno da koriste vejp kada hodaju, jer čovek kada hoda dublje diše i onda se veća koncentracija tih različitih supstanci udahne, a to često imamo priliku da vidimo da kada idu u školu i na fakultete hodaju i koriste vejp - upozorava sagovornik Kurira.

Napominje da u mladalačkom uzrastu bilo kakva takva supstanca koja se udiše može stvoriti predispoziciju za hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

- Nekada se desi da takve osobe moraju da koriste sprejeve, odnosno pumpice i kasnije da imaju tu dugotrajnu terapiju. Ispitivanja koja se rade u svetu pokazuju da je vejp manje opasan nego klasična cigareta, ali sigurno je da on ne može biti koristan. Klinci kad ih pitaju kažu: "Pušimo zdrave cigare", to nema nikakvog korisnog efekta, već samo štetan - zaključio je on.