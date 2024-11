Sreda i četvrtak doneće Srbiji povećanje oblačnosti, a na severu se ponegde očekuje i kiša, uglavnom u Vojvodini. Maksimalna temperatura u sredu biće od 8 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. U četvrtak će sve više jačati snažan ciklon sa severozapada Evrope , a u sklopu njega će preko nađeg područja sa juga strujati topla vazdušna masa. Maksimalna temperatura biće i iznad 15 stepeni, u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije i do 17-18 stepeni.

Usled daljeg zahlađenja, kiša će preći u susnežicu i sneg i u predelima na 500 metara nadmorske visine, pa se očekuje i u nižim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, a potom bi se u ovim predelima snežna granica spustila ponedge i do najnižih predela, uz formiranje snežnog pokrivača. S obzirom na to da će temperature biti uglavnom u plusu, snežni pokrivač se neće u tim nižim predelima formirati u većim količinama, čak iako dođe do formiranja od 5 do 15 cm, on će se brzo i otapati.