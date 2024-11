- U centru Beograda ima nekoliko crkava koje svakako vredi videti, ali nijedna se ne može porediti sa Hramom Svetog Save. T o je jedna od najlepših crkava koje sam video u životu i daleko najlepša pravoslavna crkva - započeo je priču ovaj Amerikanac na jutjub kanalu "Expats In The Making".

- Ako ste u Beogradu preporučio bih vam da posetite Avalski toranj. Potom, u blizini Hrama Svetog Save, nalazi se bivše jugoslovensko Ministarstvo odbrane. Malo je mračna stvar za videti, ali kao Amerikanac, mislim da je to zaista važno. To je zgrada koju smo bombardovali u ime NATO 1999. godine. Meni je posebno neshvatljvo to da smo bacali bombe bukvalno u sred velikog grada. Svakako je vrlo uznemirujuće to videti - istakao je on.