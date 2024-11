- To je kolektivna boljka predškolskih ustanova i vrtića, javlja se povremeno u malo većim razmerama, a nekad pojedinačno. To je bolest koja se prenosi orofekalnim putem, a to je i bolest prljavih ruku. Jedna od terapija i prevencija jeste da se pojača higijena u predškolskim ustanovama, a to je pojačano pranje ruku, ubacivanje sredstava za dezinfekciju, pranje igračaka i pranje radnih površina češće nego što se to uobičajeno radi. Ova pojava se vrlo lako dijagnostifikuje i leči. Nema ni jedan jedini razlog da se zdrava deca povlače iz kolektiva, to ne znači da se neće zaraziti sledeći put kada se vrate.