U Srbiji se posle podne i uveče očekuje postepeno naoblačenje, a prema najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, meteorologa amatera, do četvrtka će se zadržati relativno toplo nakon čega stižu padavine i zahlađenje.

Jutra će do četvrtka biti hladna uz slab mraz ponegde, a dani relativno topli uz maksimalne dnevne temperature od 8 do 18 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, južnih smerova.