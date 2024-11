Gujon je rekao da ovaj rukopis, koji predstavlja duhovnu i kulturnu relikviju značajnu za srpski narod, datira iz 12. veka, i dodao da se izdvaja i kao primer uspešnog očuvanja kroz viševekovni period srpske istorije, prožet brojnim izazovima. On je naveo i da je Miroslavljevo jevanđelje sačuvano u srednjovekovnom periodu tokom teškog položaja srpskog naroda pod turskim ropstvom, ali i kroz periode revolucionarnih borbi za slobodu. Kako je naveo, preživeo je i burne periode dinastičkih svrgavanja i oba svetska rata, a tokom Prvog svetskog rata, pratio je srpski stradalni narod i njegovu vojsku kroz golgotu Albanskih planina i ostao utkan u samo tkivo i duh srpskog naroda. On je ocenio da to što predstavljajući Miroslavljevo jevanđelje, jedan od najlepših rukopisa na ćirilićnom pismu, možemo da pokažemo da pismenost kod Srba traje duže od osam vekova.