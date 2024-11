Ovih dana u Srbiji imamo pravi vremenski rolerkoster. Već prošle nedelje širom zemlje je padao sneg i temperaturu su bile u minusu, dok je ove nedelje granulo sunce. Prema rečima doktora, ove temperaturne oscilacije najviše će uticati na hronične bolesnike, ali i na one sa slabijim imunitetom, dok su moguće i glavobolje, malaksalost i mnoge druge zdravstvene tegobe, pa objasnili kako da se najbolje zaštitimo tokom ovog vremenski neujednačenog perioda.

Temperature od -10 do + 17

Da je vreme u Srbiji tokom ove zime "nezdravo" pokazuju i najnovijja vremenska prognoza, a na kojoj se vidi kako u toku samo jednog dana imamo nenormalne temperaturne skokove i padove, pa će nam tako jutra biti jako hladna i sa temperaturom od minus 10 do 3, dok će maksimalna dnevna ovih dana, a nakon jutarnjeg smrzavanja, u nekim delovima Srbije dostizati čak i do 17 stepeni Celzijusa.

- Posebno kada dođe do promene temperature kada idemo iz toplog u hladno, jer organizam tada nastoji da zadrži tu temperaturu, i onda se krvni sudovi skupljaju, zbog čega dolazi do povišenja krvnog pritiska, koji, ako se ne reguliše, može da izazove tegobe. Sa druge strane, hroničarima poput astmatičara ili oni koji imaju opstruktivne bolesti pluća, smeta im vlažnost vazduha, tako da su česti astmatični napadi. Isto tako kod tih naglih promena vremena mogu se javiti i gastritične tegobe - istakla je doktorka Obradović.

Prema rečima doktorke, najbitnije je da ovih dana posvetimo našu pažnju jačanju iminiteta, te navela na koje sve načine to možemo da uradimo, a kako bismo kroz ovaj period temperaturalnih varijacija prošli "neozleđeni".

- Za dobar imunitet potrebno je da vodimo zdrav život. Zdrav život podrazumava, pre svega, dobar san koji traje od šest do osam sati, kao i fizičku aktivnost. Ne smemo preskakati obroke, treba jesti zdravu i izbalansiranu hranu, uključujući i voće i povrće. Voće, recimo, treba jesti između 16 i 18, objasnila je doktorka i dodala da kada je imunitet slabiji, onda se i bolesti lakše nadovezuju.

Da se svakako mora povesti računa tokom ovakvih vremenskih turbulencija, jer one mogu da budu "okidač" za ozbiljnija zdravstvena stanja, govori i zabrinjavajući podatak kako sve više ljudi mlađih od 40 godina doživljava teške infarkte, od kojih se mnogi, nažalost, završavaju fatalno, o čemu je za "RTS" nedavno govorio načelnik klinike za Urgentnu internu medicinu na VMA, dr Nemanja Đenić.

Kako je on tada kazao, najmlađi pacijent na njihovom odeljenju je žena od 32 godine, koja je primljena sa simptomima akutnog infarkta.

- Ona je imala dijabetes i neprepoznatu šećernu bolest što je uz genetiku i izostanak preventivnih pregleda rezultiralo infarktom. Srećom, ona je danas dobro i lepo se oporavlja - kaže dr Đenić. Ističe da je procenat ljudi u angio salama koji su mlađi od 40 godina sve veći. - Tih pacijenata je sada od 10 do 12 odsto koji imaju ispod 40 godina. To su najteži pacijenti! Evidentno je da moramo da menjamo neke stvari i da alarmiramo ljude da idu na preventivne preglede. Uz to moramo poštovati i genetiku ako je pozitivna na kardiovaskularne bolesti i da proverimo laboratorijske analize i izmerimo krvni pritisak - kaže dr Đenić.